SuperEnalotto: a Caserta centrato un "5" da oltre 42mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoCampania a segno con il. Nell’estrazione di martedì 15 aprile, come riporta Agipronews,un “5” da 42.678,03presso la Tabaccheria Angelino in via Roma, 47.L’ultimo “6” da 88,2 milioni diè statoil 20 marzo 2025 Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 17 aprile sale a 20,5 milioni di.L'articolo: aun “5” daproviene da Anteprima24.it.