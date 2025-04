Lapresse.it - Medioriente: Katz, ok ripresa aiuti a Gaza ma solo tramite società civile

Milano, 16 apr. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israelha affermato che Israele intende riprendere gliumanitari verso la Striscia di, ma”, in modo che cibo e attrezzature non raggiungano Hamas. Lo riporta il Times of Israel.ha aggiunto che la politica di Israele include anche “l’interruzione degliumanitari per indebolire il controllo di Hamas sulla popolazione e la creazione in futuro di un’infrastruttura per la distribuzione degliattraverso la”.