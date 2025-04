Secoloditalia.it - Bersani senza vergogna su La7: “Andar da Trump a pietire”… Lo show dell’insulto “ironico” contro Meloni non fa ridere: anzi è un boomerang (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Niente, non c’è niente da fare: in un momento delicato come quello della vigilia della missione di Giorgiaa Washington, con la premier in partenza per una trasferta benedetta dall’Europa in cui il presidente del Consiglio darà voce alla Ue parlando cone indicando una rotta strategica in un momento di incertezza politica e di mercati in oscillazione. Con la premier che mostra mostra prudenza e realismo, ma anche determinazione e ottimismo, tutti sembrano comprendere l’importanza della trattativa, il ruolo chiave e le potenzialità contrattuali dell’Italia, e la delicatezza del momento. Tutti: meno che il Pd, che continua a intervenire sulla questione al vertice dell’agenda di governo guardando al suo ombelico e solo per mero calcolo elettorale casalingo.Loscontato dida Floris: attacco allaL’ultima dimostrazione è arrivata proprio ieri sera da Pier Luigiche, ospite di Giovanni Floris in studio a DiMartedì su LA7, in un tentativo di lanciare bordate con la fionda dell’ironia dopo aver passato in rassegna diverse delle dichiarazioni della premier, ha sentenziato: «La cosa che disse quando era allegra non sta né in cielo né in terra, non aveva capito qual è il problema.