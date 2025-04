Emery vuole che Aston Villa torni in Champions League la prossima stagione dopo la battuta d’arresto del PSG

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-16 09:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Il boss diUNAIsta prendendo di mira un rapido ritorno inil loro coraggioso spettacolo contro Paris Saint-Germain ieri sera.Seguendo 3-1 dalla prima tappa dei quarti di finale, il pareggio sembrava essere finito quando i gol di Achraf Hakimi e Nuno Mendes hanno messo PSG 2-0 nella notte.Maruggì con gli sforzi di Youri Tielemans, John McGinn ed Ezri Konsa che li mettono di fronte e all’interno di un obiettivo di forzare i tempi supplementari.Avevano le loro possibilità ma non riuscivano a trovare un modo oltre il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma.Una lotta eroica da, ma non era contro il PSG . Tutti i momenti chiave qui! pic.