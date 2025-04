Liberoquotidiano.it - Mattarella, il bollettino: come sta il presidente

Ildella Repubblica Sergio, ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma, ha passato una nottata tranquilla. L'intervento per l'inserimento di un pace maker è perfettamente riuscito. Ilsarà dimesso in tempi rapidi, si fanno già le ipotesi di questa sera o domani mattina. "Siamo tutti assolutamente vicini al, ma siamo confortati dalle notizie che sin dal primo minuto hanno parlato di un intervento programmato e di una condizione asintomatica e quindi di un normale decorso. Per carità, tutti gli interventi lasciano sempre un pò di preoccupazione ma in questo caso siamo tutti molto sollevati", afferma ildel Senato Ignazio La Russa ospite della trasmissione 'Ping pong' su Rai Radio 1, in riferimento al ricovero del Capo dello Stato Sergio