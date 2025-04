Romadailynews.it - Musica, Prosa e Divertimento al Parco Bergamini

La primavera sboccia con un evento imperdibile nella Capitale! Giovedì 17 aprile alle ore 16:00, ildi Roma si trasformerà in un palcoscenico all’aperto per “Incontro tra lae lainfiorita dal Balletto”.Una manifestazione allegra e coinvolgente, pensata per tutte le età, dove, recitazione e danza si fondono in un mix creativo e primaverile. Il programma prevede:Rugantinate: una rivisitazione teatrale ricca di romanità e spirito popolare;Giochi a sorpresa: attività ludiche che renderanno il pomeriggio ancora più dinamico;Audizioni Cantagiro: un’occasione per i nuovi talenti di mettersi in mostra davanti al pubblico.L’ingresso è gratuito, ma per chi vuole godersi anche una serata golosa, è possibile prenotare la pizza no-stop dalle ore 18:30 al costo di 12€.