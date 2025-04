Mistermovie.it - Disavventura all’aeroporto per Diego Luna con il blaster di Andor mentre era in hangover

Può capitare a tutti di dimenticare qualcosa in valigia. Ma se seie quel “qualcosa” è undi scena della serie, la situazione può rapidamente trasformarsi in un caos.Una mattinata difficile perDurante un’intervista al Jimmy Kimmel Live! andata in onda lunedì 14 aprile 2025, l’attore messicano ha raccontato il bizzarro episodio avvenuto al controllo sicurezza dell’aeroporto londinese di Heathrow, il giorno dopo una festa di fine riprese.Il regalo. ingombrante, 45 anni, aveva ricevuto l’arma di scena come ricordo dal set della seconda stagione di, in uscita a breve su Disney+. Il problema? Aveva infilato ilnel bagaglio a mano, dimenticandosi completamente del suo contenuto. All’arrivo al controllo, gli agenti hanno notato l’oggetto e sono intervenuti subito.