Baritoday.it - Eolico offshore, innovazione e sostenibilità: come è andato il dibattito sul tema in Regione Puglia

Si è svolto presso la sede della, in via Gentile a Bari, il 2° Laboratorio Regionale del progetto BEYOND, dedicato al: traTecnologica eAmbientale”. L’incontro, promosso nell’ambito del Programma Interreg Italy-Croatia, ha riunito.