Iodonna.it - A 50 anni Hilary Swank si mantiene in (splendida) forma con questa fitness routine

Leggi su Iodonna.it

Diventare madre a 48non è per tutti, maammette che per lei è stata un’esperienza fantastica. La maternità è soltanto uno dei molti argomenti che la star del cinema, oggi 50, ha toccato nel corso della lunga intervista di copertina rilasciata al magazine Women’s Health, edizione USA. L’attrice premio Oscar, che da giovanissima ha fatto ginnastica e nuoto a livello agonistico, ha raccontato in cosa consiste la sua. La stessa che le permette di sfoggiare un fisico tonico, asciutto e super scolpito a pochidal parto (gemellare). Pancia gonfia in menopausa: cosa fare per correre ai ripari X In cosa consiste l’allenamento diLa 50enneè la classica persona attiva.