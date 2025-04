Ilrestodelcarlino.it - Pasqua a Bologna fra camminate in collina, musei, illusioni e musica

, 15 aprile 2025 -è sempre più vicina e le idee su cosa fare ae dintorni sono numerose sia per turisti che per gli stessi bolognesi. Anno dopo anno, ci può essere sempre qualcosa di diverso da scoprire e da fare.A partire dai, molti aperti sia domenica che lunedì a Pasquetta, da quelli civici e universitari alla Pinacoteca Nazionale. Un viaggio tra storia, archeologica, scienza, arte e ovviamente tanta cultura.Tra le diverse mostre infatti a disposizione: si può scegliere per esempio fra Antonio Ligabue a Palazzo Albergati, Ai Weiwei a Palazzo Fava, Prospettive d’Oriente al Museo civico Medievale, Diabolik a Palazzo Pallavicini, o anche Che Guevara, George Simenon e Jack Vettriano.Come smaltire il pranzo diPer smaltire poi il pranzo pantagruelico disi può pure camminare per esempio con il pellegrinaggio urbano, pensato in occasione dell’Anno Giubilare.