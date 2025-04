Ilfattoquotidiano.it - Mattarella ricoverato in ospedale, ecco cos’è il pacemaker e come funziona l’intervento. L’esperto: “Tra i sintomi vertigini, svenimenti e rischio di arresto cardiaco”

È discreto, silenzioso e invisibile nella quotidianità. Il suo compito? Rimettere in riga un cuore che perde il ritmo. È il, un apparecchio che si impianta nel paziente per monitorare costantemente il battito. Ed è il motivo per cui il Presidente Sergioè da ieriall’Santo Spirito di Roma, nel reparto di cardiologia guidato dal primario Roberto Ricci.confermato dal Quirinale, le sue condizioni non destano preoccupazione. A conferma che non si sia trattata di un’emergenza, sempre il Quirinale ha ricordato cheha lavorato tutto il giorno fino a incontrare intorno alle 18 il Presidente del Montenegro Milojko Spaji?. Inoltre il Presidente,è consuetudine, aveva intenzione di passare le festività pasquali nella sua Palermo ed è possibile che questo si possa realizzare visto che l’installazione di unè ormai un’operazione di routine.