Sololaroma.it - Roma, Ranieri a caccia di gol: dall’Olanda una delle alternative a Lucca

Leggi su Sololaroma.it

Lasi prepara al rush finale in campionato, ma intanto si muove, sotto traccia, per farsi trovare pronta al momentodecisioni. E il primo nodo resta sempre lo stesso: come migliorare una squadra che, soprattutto fuori casa, ha faticato maledettamente a fare gol., insieme a Ghisolfi, ha già abbozzato una linea guida: servono giocatori pronti, funzionali e possibilmente sostenibili dal punto di vista economico. E tra questi, un attaccante centrale in più sarà una necessità, non un lusso.e Brobbey in listaShomurodov ha appena rinnovato fino al 2027, segnale che la società crede in lui almeno come alternativa affidabile. Dovbyk, per caratteristiche, sarà ancora il terminale principale. Ma per non rimanere corti – e per dare la possibilità al nuovo allenatore di cambiare modulo anche in corsa – un terzo centravanti è fondamentale.