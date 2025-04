Lanazione.it - Festività primaverili a Casa Bruschi: “Piccole invenzioni, grandi idee” e “Schubertiade”

Arezzo, 16 aprile 2025 – LaMuseo dell’Antiquariato Ivan, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, propone una serie di iniziative straordinarie in occasione delle prossime.Domenica 20, lunedì 21, venerdì 25 aprile e giovedì 1°maggio, in linea con la programmazione del polo museale di Intesa Sanpaolo Gallerie d’Italia e con il Ministero della Cultura, laMuseosarà aperta con il consueto orario 10-13 / 14-18.In particolare, a Pasquetta laMuseo sarà aperta in via straordinaria e alle 16, in occasione della “Giornata Mondiale della creatività e dell'innovazione” sarà possibile godere di una speciale visita guidata “” che permetterà ai visitatori di scoprire gli strumenti scientifici e gli utensili creati dal genio dell’uomo che fanno parte della eclettica collezione di Ivan