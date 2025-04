Anteprima24.it - Benevento, i risultati dell’ampio dibattito sul “passato che serve anche alla cultura”

Tempo di lettura: 6 minutiUna giornata ricca di contenuti e di proposte quella trascorsa presso il Teatro De La Salle in occasione del Convegno di Studi “ilche. Lad’Impresa tra identità, innovazione e comunicazione”, organizzata dall’impresale Kinetès in collaborazione con Confindustria BN.Partendo dsegnalazione di alcune criticità relativetutela di fondi archivistici importanti, su cui, sin dai primi anni Duemila lavorano l’impresale Kinetès e la sua fondatrice, Rossella Del Prete, professoressa di Storia Economica all’Università del Sannio, nel tentativo di tutelarli e renderli fruibili, la discussione si è articolata in diverse sessioni.La prima, quella dedicata agli interventi istituzionali, ha affrontato il grande tema della necessità di coniugare, presente e futuro, rispettando le professionalità dell’arte e della– in particolare il ruolo ‘necessario’ degli archivisti nella tutela e nella valorizzazione di fondi documentari di notevole interesse storico – senza trascurare il contributo, oggi sempre più rilevante, della tecnologia applicata al patrimoniole nelle sue varie declinazioni materiali e immateriali.