Lapresse.it - Medioriente: Katz, Idf resterà in zone sicurezza a Gaza a tempo indeterminato

Gerusalemme, 16 apr. (LaPresse/AP) – Il ministro della difesa israeliano Israelha affermato che le truppe dell’Idf rimarranno nelle cosiddettedinella Striscia di, in Libano e in Siria a. “A differenza del passato, l’esercito israeliano non sta evacuando le aree che sono state liberate e conquistate”, ha detto, ma l’esercito israeliano “rimarrà nelledicome cuscinetto tra il nemico e le comunità israeliane in qualsiasi situazioneranea o permanente a, come in Libano e in Siria”.