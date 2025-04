Pisatoday.it - Italia Bs, nerazzurri in amichevole pre-mondiale

Leggi su Pisatoday.it

Si è concluso il raduno della Nazionalena di beach soccer presso il CPO di Tirrenia ma, in vista deldelle Seychelles al via il 1° maggio, gli azzurri sono già in partenza per il Portogallo, dove affronteranno la selezione locale campione d’Europa in due amichevoli nei giorni di.