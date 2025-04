Internews24.com - Kane a Prime Video: «Sappiamo quanto è forte l’Inter, proveranno a segnare subito. La finale a Monaco ci motiva»

di RedazioneL’attaccante del Bayern, Harry, ha voluto dire la sua in vista del match di stasera controin ChampionsIntervenuto ai microfoni di, Harryha parlato così presentando la sfida di stasera trae il suo Bayern, valevole per il quarto didi ritorno di Champions League.CHE PARTITA ASPETTARSI? – «Sarà una partita dura, dopo aver perso all’andatache dovremo ribaltare il risultato.siae qui davanti al loro pubblico vorranno sicuramente metterci pressione e provare a passare in vantaggio. Credo che, comunque, dobbiamo rimanere positivi dopo la gara d’andata visto che siamo riusciti a creargli diversi problemi. Dobbiamo riuscire a migliorare qualche dettaglio, sarà sicuramente dura ma siamo pronti a questa sfida».