Scritte sui muri di Focene imbrattato anche il parco Azzurra Matiddi

Fiumicino, 16 aprile 2025 –sui: questo quello che si sono trovati davanti questa mattina i residenti. Vandali hannocon bombolette sprayil. La segnalazione è stata fatta sui social da una cittadina che ha postato le foto su Facebook. Molti i commenti di sdegno per quanto accaduto e per la troppa frequenza in cui si verificano questi episodi.Purtroppo non si tratta del primo atto vandalico che in questi giorni ha visto imbrattate varie parti della città: è di qualche giorno fa lo sfregio alSimone Costa da parte di ignoti e le svastiche disegnate in via del Serbatoio (leggi qui). Ma non solo. Altresono suiall’ingresso di via Torre Clementina. Tutto questo a testimonianza che manca una presa di coscienza su quanto sia importante il rispetto della propria città e dei cittadini che la vivono.