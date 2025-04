Notizia importante Kate Middleton l’annuncio sulla sua salute come sta ora

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo un periodo di silenzio, dovuto alla pausa scolastica dei figli e a una breve vacanza in montagna con la famiglia,torna a mostrarsi al pubblico attraverso un video che riflette tutta la sua passione per la natura. La clip è apparsa sui canali social ufficiali di Kensington Palace e rilancia un contenuto più ampio pubblicato su YouTube, dove la principessa appare immersa nel verde del Lake District, in compagnia di un gruppo di scout britannici., presidente dell’Associazione scout del Regno Unito dal 2020, è ritratta mentre conversa con il capo scout Dwayne Fields. I due parlano dei benefici del contatto con la natura, tema che la principessa sente particolarmente vicino. Le immagini, pubblicate nella serata di lunedì 14 aprile, mostrano unarilassata, coinvolta in attività all’aria aperta con i ragazzi.