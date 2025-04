Ilfattoquotidiano.it - Impiantato il pacemaker a Mattarella: ha trascorso una notte tranquilla. Le sue condizioni

Sergioha effettuato martedì sera alle ore 20 l’intervento di impianto di. Dopo l’operazione, è rientrato nel reparto di cardiologia dell’ospedale romano Santo Spirito, dove hauna. Una nota del Quirinale diffusa in mattinata aggiorna sulledi salute del presidente della Repubblica al seguito dell’intervento “programmato”, hanno spiegato dal Colle, a cui si è sottoposto nella serata di ieri, dopo aver completato gli impegni previsti in agenda, compreso nel tardo pomeriggio l’incontro con il primo ministro del Montenegro.è “totalmente asintomatico e incliniche stabili“, fa sapere il Quirinale.La notizia dell’operazione si è diffusa nel pomeriggio di ieri, insieme all’annuncio di un annullamento di un evento al Quirinale previsto per il 16 aprile.