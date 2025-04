Agi.it - Mattarella operato ieri sera "trascorso una notte tranquilla"

Leggi su Agi.it

AGI - Il Presidente della Repubblica Sergioè stato ricoveratoal Santo Spirito per un intervento programmato di impianto di pacemaker, dopo aver completato gli impegni previsti in agenda per la giornata di. L'intervento è stato effettuato alle ore 20.00. Al termine dell'intervento il Presidente è rientrato nel reparto di cardiologia dove hauna. Il Presidente è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili. Lo fanno sapere fonti del Quirinale. Un intervento programmato Un intervento programmato, dunque - si parla di un pacemaker - tanto non aver fatto modificare gli impegni del Presidente della Repubblica se non, appunto, e sul finire della giornata, per quello cancellato che era previsto mercoledì 16 aprile. Si susseguono le dichiarazioni di affetto e vicinanza dal mondo della politica.