Amare davvero senza regole le immagini del secondo film della trilogia del regista norvegese Dag Johan Haugerud applaudita al Festival di Venezia

Undelicato e coraggioso, che invita a riconsiderare l’idea stessa di relazione: Love, l’ultima opera delDag, arriva nelle sale italiane il 17 aprile, distribuito da Wanted Cinema. Dopo il plauso raccolto all’81ª Mostra del Cinema di, ilè pronto a far discutere, emozionare e, perché no, mettere in discussione qualche certezza. Love è la seconda tappa di unache esplora i desideri e le fragilità del cuore contemporaneo, un affresco emotivo che si muove tra la libertà di scegliere e il bisogno di connessione. Icult migliori sulla differenza d’età, lei grande lui giovane guarda le foto Love: un viaggio tra fiordi e confessioni notturneAmbientato tra i paesaggi suggestivi di Oslo e i traghetti che solcano i fiordi, Love racconta la storia di Marianne, medico razionale interpretata da Andrea Bræin Hovig (Hope, An Affair), e Tor, infermiere dal carattere empatico a cui dà volto Tayo CittaJacobsen (Fuck the Crops, Stevens Johnson).