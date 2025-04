Quotidiano.net - Tempesta geomagnetica: colpito il campo magnetico terrestre, attesa una seconda Cme

Leggi su Quotidiano.net

Laprevista per la giornata del 16 aprile è già in corso: la prima Cme, o espulsione di massa coronale, haildella Terra in anticipo intorno alle 19,30 ora italiana del 15 aprile, secondo quanto riporta il sito Spaceweather.com, innescando nella notte unadi lieve intensità tra G1 e G2. Tuttavia, è atteso l'arrivo di unaCme che potrebbe generare unapiù forte del previsto, di classe G3, come mostrano le stime del Centro di previsione meteorologica spaziale dell'agenzia statunitense Noaa. Probabilmente, unadi classe G1 persisterà poi fino alla giornata del 17 aprile."In realtà, secondo il Centro tedesco Helmholtz per le geoscienze (Gfz), la classe G3 è stata già raggiunta", dice all'ANSA Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all'Università di Trieste.