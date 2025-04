Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Razzetti miglior tempo nei 100 farfalla, attesa per Curtis e D’Ambrosio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.34: Pietro Ruggero Ubertalli si conferma in forma vincendo la terza batteria dei 200 dorso con ildi 2’01?4610.30: Jacopo Nuca si aggiudica con 2’03?36 la seconda batteria dei 200 dorso10.28: Gabriele Di Scola vince la prima di 5 batterie dei 200 dorso con il crono di 2’03?6410.25: Queste le finaliste dei 100 dorso donne: Toma, Pasquino, Gastaldi, Furfaro, Di Maria, Velati, Biasioli, Gorlier10.24. Francesca Pasquino vince con 1’01?44 l’ultima batteria dei 100 dorso donne.llo oggettivamente molto basso.10.21: Federica Toma si aggiudica la quinta batteria con 1’01?20 e va al comando della classifica attuale, davanti10.20: Anita Gastaldi con 1’01?56 vince la quarta batteria dei 100 dorso e va in testa alla graduatoria10.18: La vittoria della terza batteria va a Sara Giovannetti con 1’03?73, Pasquetto resta al comando10.