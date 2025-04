Anteprima24.it - Pasqua e ponti di Primavera, in viaggio 10 milioni di persone

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiOltre 10di italiani in. Sono i numeri per l’esodo die deidiprevisti sulla propria rete dall’Anas, che proprio in vista dell’aumento del traffico legato alle festivita ha deciso di rimuovere fino al 5 maggio 1.045 cantieri, circa l’80% del totale, come annuncia l’Ad di Anas Claudio Andrea Gemme. Sui restanti 278 cantieri inamovibili Anas ha messo a punto un piano di ottimizzazione nei giorni di maggior traffico con percorsi alternativi per le tratte più critiche. Nelle sale operative saranno impegnate 2050 unità di personale tecnico e di esercizio più altre 230 per il monitoraggio del traffico in tempo reale H24 Si tratta di “un’operazione fondamentale per garantire il diritto agli spostamenti con una circolazione più fluida e scorrevole”, sottolinea Gemme che garantisce: “Siamo sempre in prima linea, insieme al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine, per tutelare la sicurezza stradale: massima prevenzione, vigilanza in caso di pericolo, soccorsi più tempestivi in caso di incidente o altra emergenza.