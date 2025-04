Lanazione.it - Polizia di Stato: altri due provvedimenti amministrativi nei confronti di persone pericolose

Arezzo, 16 aprile 2025 – La Divisione Anticrimine della Questura di Arezzo, ha adottato altre due misure di prevenzione personali neidi altrettante donne ritenute socialmente, in considerazione di due distinti eventi che hanno evidenziato dei comportamenti critici per la sicurezza, la tranquillità e l’incolumità pubblica e privata. Nel primo episodio, una donna dimorante nel Comune di Roma, si è resa responsabile di furto aggravato ai danni di una profumeria di un centro commerciale della città.L’autrice, che ha agito in concorso con, occultava la merce all’interno di un giubbotto schermato per eludere il sistema antitaccheggio dell’esercizio commerciale. Per questi motivi il Questore di Arezzo, Dott.ssa Di Lorenzo, ha emesso nei suoila misura del foglio di via obbligatorio, imponendo alla donna il divieto di far rientro nel Comune di Arezzo per i prossimi due anni.