Guida per 10 chilometri contromano in superstrada: inseguimento da film nel Napoletano – Video

Hatoper diecilungo laverso Varcaturo per fuggire a undei carabinieri: un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale a Giugliano in provincia di Napoli.Un, registrato dall’auto dei militari, ha ripreso gli ultimi momenti della fuga spericolata fino al blocco del fuggitivo.È quasi l’una di notte e la centrale operativa riceve una nota dai carabinieri della stazione di Varcaturo. Un uomo a bordo di una Fiat Panda si trova nell’area di servizio lungo la SS7 Quater poco dopo l’uscita di Licola. Alla vista dei militari, l’autista ingrana la marcia e parte imboccandola. L’è a forte velocità e dura per circa 10durante i quali l’uomo con la Panda tenta di far uscire fuori strada l’auto dei carabinieri.