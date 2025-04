Supergirl Woman of Tomorrow il set si è spostato su… un’astronave

Leggi su Cinefilos.it

of, il set si èsu.!Come quelli che abbiamo visto nei giorni scorsi, il nuovo video rubato dal set diofè ripreso da una distanza considerevole, ma si possono distinguere alcuni dettagli e si vedono diverse comparse in costume (non c’è traccia di Milly Alcock nei panni di Kara Zorl-El). Si ipotizza che si tratti dell’interno dikryptoniana (o di un altro alieno) o di una sorta di stazione spaziale.Nel fumettoofdi Tom King, la Ragazza d’Acciaio e la sua compagna, Ruthye, si prendono una breve pausa dalla loro missione di vendetta e si recano in un bar spaziale per un drink. Qui, Kara viene affrontata da un alieno che la incolpa del fatto che suo cugino Superman abbia imprigionato i suoi fratelli nella Zona Fantasma.