Ilgiorno.it - Elena e Giulia Sella, le gemelle dei sogni: “Le nostre mostre? Viaggi emozionali e immersivi”

Milano, 16 aprile 2025 – “Creare una community mondiale condividendo una visione comune ovvero il potere senza confine dei”. È l'obiettivo di, sorellee designer milanesi, fondatrici dell'agenzia creativa Postology. Quest'anno celebrano il decimo anniversario di attività e il raggiungimento di due traguardi straordinari: un fatturato complessivo di oltre 15 milioni di euro nel 2024 e quasi 2 milioni di visitatori in tutta Europa con installazioni che hanno ridefinito il concetto di exhibition contemporanea.Attraverso le loro creazioni, l’esperienza espositiva si trasforma in uno emozionale e immersivo, capace di coinvolgere il pubblico in modi inediti. “Quando abbiamo iniziato l'idea di portare la nostra visione in tutto il mondo sembrava un sogno lontano, oggi sappiamo che si è realizzato.