The Hill la storia vera dietro il film con Dennis Quaid

Leggi su Cinefilos.it

The: lailconThe, ora disponibile su Netflix, è un dramma sportivo di grande ispirazione che ha un impatto ancora maggiore se si considera che l’incredibiledi Rickeyè basata su una. Ilè interpretato da Colin Ford nel ruolo di Rickey, un giovane uomo affetto da una malattia degenerativa della colonna vertebrale che allo stesso tempo insegue il suo sogno di giocatore di baseball. È il tipo dipoco conosciuta di un eroe sportivo che può raggiungere un pubblico più ampio. Con The, che riporta in vita l’incredibiledi Rickey, altri potranno infatti trovare ispirazione nel suo percorso di determinazione e persenza.Oltre a Ford che interpreta il ruolo principale, il cast delcomprende attori comee Scott Glenn, che danno vita ad alcune delle figure reali delladi