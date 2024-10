Quotidiano.net - Chi è Gray Sorrenti, la nuova fidanzata di Romeo Beckham

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Becks in love., conclusa la storia con Mia Regan, è finalmente uscito allo scoperto. Dopo settimane di voci, il secondo figlio dell’ex calciatore di Manchester United e Real Madrid si è mostrato in pubblico con la. Il palcoscenico dove rivelare al mondo il loro amore sono state le strade di New York. Il secondogenito del calciatore inglese e la figlia di Mario, celebre fotografo di moda italo-americano, hanno passeggiato per le vie della Grande Mela mano per la mano, senza temere telecamere o occhi indiscreti. Tanto che gli scatti rubati li ritraggono costantemente mano nella mano o mentre si scambiano baci appassionati. Chi è, 22 anni, è una delle fotografa di moda più in voga degli ultimi anni. È nata e cresciuta a New York.