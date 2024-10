Ilrestodelcarlino.it - Bologna, cercansi autisti Tper: un nuovo corso gratuito

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 -di bus: al via, da gennaio 2025, unper entrare in. Le candidature chiudono il 31 ottobre 2024. Per partecipare alla selezione è necessario essere disoccupati e iscriversi online a Insieme per il lavoro, il progetto di Città metropolitana, Comune di, Arcidiocesi e Regione Emilia-Romagna dedicato all’inserimento lavorativo delle persone che vivono sul territorio metropolitano. Profilo professionale Le selezioni IlCome candidarsi Profilo professionale Se concluso con successo, ilporterà all’acquisizione della patente D, della patente E e della certificazione Cqc, necessarie per svolgere il lavoro di conducente professionista ed essere assunti inche, da ormai oltre un anno, ha avviato un importante piano di inserimenti lavorativi.