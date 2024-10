Basket, Eurolega 2024/25: il Barcellona infligge la prima sconfitta al Monaco, netto successo 86-71 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è chiusa la terza giornata dell’Eurolega 2024/25 con la netta vittoria del Barcellona contro il Monaco. Al Palau Blaugrana i catalani hanno trionfato con il punteggio di 86-71, infliggendo così la prima sconfitta nella massima competizione europea ai monegaschi. Incontro senza storia già dal primo quarto, quando Hernangomez e Punter hanno regalato un vantaggio in doppia cifra alla formazione di casa; nei secondi 10? il Monaco prova a rimanere aggrappato alla gara grazie a Diallo, ma nella ripresa Parker, Punter e Laprovittola danno il là all’allungo blaugrana, che scappano via e amministrano il vantaggio fino alla sirena finale. Miglior marcatore Kevin Punter con 21 punti, seguito da Jabari Parker a quota 16 e Nicolas Laprovittola con 13. Nei monegaschi il migliore è Elie Okobo a quota 13 punti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è chiusa la terza giornata dell’/25 con la netta vittoria delcontro il. Al Palau Blaugrana i catalani hanno trionfato con il punteggio di 86-71,ndo così lanella massima competizione europea ai monegaschi. Incontro senza storia già dal primo quarto, quando Hernangomez e Punter hanno regalato un vantaggio in doppia cifra alla formazione di casa; nei secondi 10? ilprova a rimanere aggrappato alla gara grazie a Diallo, ma nella ripresa Parker, Punter e Laprovittola danno il là all’allungo blaugrana, che scappano via e amministrano il vantaggio fino alla sirena finale. Miglior marcatore Kevin Punter con 21 punti, seguito da Jabari Parker a quota 16 e Nicolas Laprovittola con 13. Nei monegaschi il migliore è Elie Okobo a quota 13 punti.

