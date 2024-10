Attacco notturno in Ucraina: La Russia lancia missili e droni kamikaze (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le forze ucraine rispondono a un Attacco massiccio con droni e missili, ma la minaccia continua a persistere nello spazio aereo La scorsa notte, le forze russe hanno scatenato un Attacco su vasta scala contro l’Ucraina, lanciando una pioggia di missili guidati e droni kamikaze che hanno preso di mira diverse regioni del Paese. Secondo quanto riportato dall’Aeronautica militare Ucraina tramite un comunicato su Telegram, l’offensiva ha coinvolto due missili guidati e 136 droni kamikaze. Le difese aeree ucraine hanno reagito prontamente, riuscendo ad abbattere 51 droni nemici sopra Kiev e ad intercettare altri 60 velivoli senza pilota in diverse altre aree grazie all’uso di sofisticate contromisure di guerra elettronica. Puntomagazine.it - Attacco notturno in Ucraina: La Russia lancia missili e droni kamikaze Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le forze ucraine rispondono a unmassiccio con, ma la minaccia continua a persistere nello spazio aereo La scorsa notte, le forze russe hanno scatenato unsu vasta scala contro l’ndo una pioggia diguidati eche hanno preso di mira diverse regioni del Paese. Secondo quanto riportato dall’Aeronautica militaretramite un comunicato su Telegram, l’offensiva ha coinvolto dueguidati e 136. Le difese aeree ucraine hanno reagito prontamente, riuscendo ad abbattere 51nemici sopra Kiev e ad intercettare altri 60 velivoli senza pilota in diverse altre aree grazie all’uso di sofisticate contromisure di guerra elettronica.

