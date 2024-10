Simeone e Raspadori ‘blindati’, Alvino: “Nessuna cessione a gennaio. Il Napoli non rafforzerà una diretta concorrente” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Napoli chiarisce la propria strategia di mercato, confermando la permanenza di Raspadori e Simeone nonostante continue voci. Negli ultimi giorni, le speculazioni su un possibile trasferimento di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone hanno animato il dibattito calcistico. Tuttavia, il Napoli ha deciso: entrambi gli attaccanti rimarranno all’omra del Vesuvio, con il Napoli che non ha Nessuna intenzione di cederli a gennaio. Le voci sul loro futuro sono state alimentate dalla pressione di squadre come Torino e Juventus, che cercano rinforzi offensivi. Nonostante il tempo di gioco limitato per i due attaccanti azzurri, entrambi godono della piena fiducia di Antonio Conte. La dirigenza partenopea ha messo in chiaro che non intende indebolirsi, né tantomeno rafforzare dirette concorrenti. Napolipiu.com - Simeone e Raspadori ‘blindati’, Alvino: “Nessuna cessione a gennaio. Il Napoli non rafforzerà una diretta concorrente” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilchiarisce la propria strategia di mercato, confermando la permanenza dinonostante continue voci. Negli ultimi giorni, le speculazioni su un possibile trasferimento di Giacomoe Giovannihanno animato il dibattito calcistico. Tuttavia, ilha deciso: entrambi gli attaccanti rimarranno all’omra del Vesuvio, con ilche non haintenzione di cederli a. Le voci sul loro futuro sono state alimentate dalla pressione di squadre come Torino e Juventus, che cercano rinforzi offensivi. Nonostante il tempo di gioco limitato per i due attaccanti azzurri, entrambi godono della piena fiducia di Antonio Conte. La dirigenza partenopea ha messo in chiaro che non intende indebolirsi, né tantomeno rafforzare dirette concorrenti.

