Redditi, online i 730 dei politici: Meloni sfiora i 460mila euro (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lievita il reddito della premier Giorgia Meloni, trainato, come lo scorso anno, dalle vendite dei sue autobiografie: 'Io sono Giorgia' e 'La versione di Giorgia', entrambi editi da Mondadori. La dichiarazione dei Redditi della presidente del Consiglio passa infatti dai 293.531 euro del 2023 a 459.460 euro registrati nel 2024.

Governo Meloni : resi pubblici i redditi 2024 dei parlamentari - it. . I redditi dei membri del Parlamento italiano sono ora disponibili online, pubblicati sulle rispettive pagine ufficiali di deputati e senatori e consultabili sui siti della Camera e del Senato. TI 2024 DEI POLITICI – La premier Giorgia Meloni è tra i primi a rendere noti i propri dati, evidenziando. (Dailynews24.it)

Crescita dei redditi nella politica italiana : Meloni in testa - mentre altri attendono la dichiarazione - Questo incremento, sebbene meno drammatico di quello della premier, indica una tendenza positiva all’interno del governo. 887 euro. A far notizia è principalmente il dato relativo alla premier Giorgia Meloni, il cui reddito per il 2024 ha registrato un importante aumento rispetto all’anno precedente. (Gaeta.it)

Redditi dei politici - online le cifre : quasi mezzo milione per Meloni - 699 euro, identico a quello di un anno fa. 359 euro, mentre il leader di Italia viva ne aveva dichiarati ben 3. Un aumento rispetto al 2022 quando Meloni aveva dichiarato un reddito complessivo di 293. 725 nella dichiarazione 2023), mentre i leader di Alleanza verdi e sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli riportano rispettivamente redditi che ammontano a 98. (Lapresse.it)