Panchina dell’Inghilterra Serie A Psg o ancora City | cosa farà Pep Guardiola l’anno prossimo?

Pep Guardiola, come era prevedibile, ha bucato anche lo schermo: la sua presenza al programma "Che tempo che fa" su Nove ha ottenuto domenica sera il 10% di share, con due milioni di telespettatori, raggiungendo un picco di 2,5 mln e il 12,5% di ascolto. Fabio Fazio su X ha ringraziato. Verrebbe da dire "e te credo": l'allenatore spagnolo, tra i ricordi del passato e l'incertezza riguardo al suo domani, ha intercettato l'interesse non solo del popolo calciofilo. Il momento più alto è stato l'interazione Guardiola-Baggio: la trasmissione, in quel momento, ha fatto davvero il botto. Il succo della serata è però in una domanda alla ricerca di risposta – e Pep, anche qui secondo previsioni, ha dribblato l'argomento -: dove lo porterà il futuro? Guardiola, alla guida del Manchester City dal 2016 e con il contratto in scadenza nel 2025, ha affermato di non aver ancora preso una decisione.

