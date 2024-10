Ottanta posto di lavoro nel trasporto pubblico, la selezione a novembre (Di martedì 15 ottobre 2024) Fissato un nuovo recruiting day organizzato dalla Regione per il trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia (Tpl Fvg). Sono 80 le posizioni aperte nelle quattro aziende territoriali (Apt Gorizia, Arriva Udine, Atap e Trieste trasporti). Le posizioni aperte sono quelle di figure Udinetoday.it - Ottanta posto di lavoro nel trasporto pubblico, la selezione a novembre Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Fissato un nuovo recruiting day organizzato dalla Regione per illocale del Friuli Venezia Giulia (Tpl Fvg). Sono 80 le posizioni aperte nelle quattro aziende territoriali (Apt Gorizia, Arriva Udine, Atap e Trieste trasporti). Le posizioni aperte sono quelle di figure

Udine : 80 nuovi posti di lavoro bel trasporto pubblico locale – Recrutiing day 11 nov 2024 - Sono 80 le posizioni aperte nelle quattro aziende territoriali (Apt Gorizia, Arriva Udine, Atap e Trieste trasporti), alla ricerca di figure qualificate per la conduzione di veicoli pubblici e per la manutenzione dei mezzi. Con il Recruiting day del prossimo 11 novembre, continuano gli interventi della Regione per favorire nuove assunzioni all’interno del Trasporto pubblico locale. (Udine20.it)

Trasporto pubblico - Giangrandi : "Gravi inadempienze di Start Romagna - i cittadini hanno perso la fiducia" - “Sono anni che segnaliamo, a tutti i livelli, le tante criticità del sistema di trasporto pubblico locale e scolastico. Anni di appelli, di proposte e di suggerimenti ma, anziché migliorare, la situazione a Cesena continua inesorabilmente a peggiorare". Così in una nota Marco Giangrandi... (Cesenatoday.it)

