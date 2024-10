Milano: richiesta di condanna di quattro anni e mezzo per il filosofo Leonardo Caffo (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione giuridica del filosofo Leonardo Caffo si complica ulteriormente. La Procura di Milano ha avanzato una richiesta di condanna a quattro anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti dell’ex compagna. La complessità del caso offre uno spaccato significativo sulle dinamiche di violenza domestica e sulle sfide legali che ne derivano. La richiesta della Procura Nel corso dell’udienza, il pubblico ministero Milda Milli ha sollevato la questione della mancanza di attenuanti generiche a favore di Caffo. Secondo la pm, il comportamento processuale del filosofo è stato caratterizzato da tentativi di preservare la propria immagine offuscando quella della vittima. Gaeta.it - Milano: richiesta di condanna di quattro anni e mezzo per il filosofo Leonardo Caffo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione giuridica delsi complica ulteriormente. La Procura diha avanzato unadidi reclusione per maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti dell’ex compagna. La complessità del caso offre uno spaccato significativo sulle dinamiche di violenza domestica e sulle sfide legali che ne derivano. Ladella Procura Nel corso dell’udienza, il pubblico ministero Milda Milli ha sollevato la questione della mancanza di attenuanti generiche a favore di. Secondo la pm, il comportamento processuale delè stato caratterizzato da tentativi di preservare la propria immagine offuscando quella della vittima.

