Dailymilan.it - Milan, Fonseca può contare anche su Samuel Chukwueze. Le condizioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Contro l'Udinese il Milan di Paulo Fonseca potrà contare sul recupero di Samuel Chukwueze tornato prima dalla Nigeria può farcela a recuperare per sabato sera contro l'Udinese. Il problema che ha colpito l'esterno nigeriano, tornato prima in Italia dopo il problema muscolare rimediato nella partita della sua Nigeria contro la Libia, sembra meno grave del previsto. Ne è convinto Sky Sport: le sue condizioni sono state ritenute dallo staff medico rossonero buone e se il giocatore dovesse a migliorare dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida a San Siro di sabato alle 18 contro l'Udinese.