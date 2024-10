Gaeta.it - La testimonianza del dipendente dell’hotel

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sperlonga: una tredicenne muore risucchiata in piscina, il processo svela dettagli inquietanti L’incidente tragico accaduto a Sperlonga nel luglio 2018 ha scosso la comunità e avviato un processo che mette in luce gravi inadempienze nella sicurezza delle strutture ricettive. Una tredicenne, in vacanza con la famiglia, è morta dopo essere stata risucchiata dall’idromassaggio della piscina dell’albergo. Ladi unha rivelato che, durante le concitate fasi dei soccorsi, il pulsante per spegnere il sistema di aspirazione non era facilmente accessibile, compromettendo le possibilità di salvataggio della giovane. Durante lafornita in aula, undel Virgilio Grand Hotel ha dichiarato che il pulsante per spegnere l’idromassaggio non era localizzabile.