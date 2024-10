Gaeta.it - La sicurezza delle infrastrutture sottomarine: il ruolo cruciale della Marina Militare Italiana

(Di martedì 15 ottobre 2024) Negli ultimi anni, la protezionecriticheè diventata una priorità strategica in contesti geopolitici sempre più complessi. Queste, che comprendono cavi sottomarini di comunicazione, gasi dotti e piattaforme estrattive, sono vitali per l'approvvigionamento energetico e la connettività globale. Laha avviato operazioni mirate per garantire ladi queste risorse, rispondendo alle minacce sia fisiche, come droni subacquei, sia cibernetiche. Attraverso misure di sorveglianza e controllo, l'Italia cerca di mantenere la proprianazionale nell'ambiente marino e in quello cibernetico. L'importanzacriticheLecriticherappresentano un asse fondamentale per il funzionamentoeconomie moderne.