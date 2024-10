La ripresa. Capitan Bianchi in campo contro il Livorno. Da valutare le condizioni di Di Paola (Di martedì 15 ottobre 2024) Riprenderanno oggi gli allenamenti della Robur: i bianconeri, dopo il pareggio a reti inviolate sul campo dell’Orvietana, inizieranno a preparare l’atteso derby con il Livorno, scontro diretto tra le due squadre che al momento guidano la classifica del girone E. Questo pomeriggio al Bertoni dell’Acquacalda, saranno da valutare le condizioni di Gabriele Di Paola: il terzino sinistro, classe 2005 e tra i protagonisti di questo inizio di stagione, è infatti uscito anticipatamente dal campo domenica a Orvieto, per infortunio. La sua eventuale assenza costringerebbe mister Magrini a ridisegnare la difesa: sulla corsia mancina dovrebbe infatti agire Ricchi, che è però un over. Sport.quotidiano.net - La ripresa. Capitan Bianchi in campo contro il Livorno. Da valutare le condizioni di Di Paola Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Riprenderanno oggi gli allenamenti della Robur: i bianconeri, dopo il pareggio a reti inviolate suldell’Orvietana, inizieranno a preparare l’atteso derby con il, sdiretto tra le due squadre che al momento guidano la classifica del girone E. Questo pomeriggio al Bertoni dell’Acquacalda, saranno daledi Gabriele Di: il terzino sinistro, classe 2005 e tra i protagonisti di questo inizio di stagione, è infatti uscito anticipatamente daldomenica a Orvieto, per infortunio. La sua eventuale assenza costringerebbe mister Magrini a ridisegnare la difesa: sulla corsia mancina dovrebbe infatti agire Ricchi, che è però un over.

Eccellenza - il Cenaia vince sul campo della Pro Livorno Sorgenti - pareggia il Mobilieri Ponsacco - . L'unica formazione pisana tra Eccellenza e Serie D a vincere in questo weekend è il Cenaia che supera la Pro Livorno Sorgenti 1 a 0, decisivo il gol del livornese Francesco Neri per indirizzare la vittoria verso gli arancioverdi che compiono un balzo in avanti in classifica, adesso tra loro e la. (Pisatoday.it)

Serie D | Livorno-Ostia Mare 2-0 - le pagelle : Rossetti lottatore - a centrocampo spicca Hamlili - Convincente vittoria per il Livorno. Gli amaranto, nella sesta giornata del girone E di serie D, hanno superato all'Armando Picchi per 2-0 l'Ostia Mare grazie alle reti nel primo tempo di Marinari e Russo. Positiva la prova di tutti gli uomini di Paolo Indiani. Cardelli 6: una buona chiusura... (Today.it)

Serie D | Livorno-Ostia Mare 2-0 - le pagelle : Rossetti lottatore - a centrocampo spicca Hamlili - Convincente vittoria per il Livorno. Gli amaranto, nella sesta giornata del girone E di serie D, hanno superato all'Armando Picchi per 2-0 l'Ostia Mare grazie alle reti nel primo tempo di Marinari e Russo. Positiva la prova di tutti gli uomini di Paolo Indiani. Cardelli 6: una buona chiusura... (Livornotoday.it)