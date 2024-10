“J’adore Pino D’Angiò”, il nuovo progetto musicale dedicato al maestro della disco italiana (Di martedì 15 ottobre 2024) J’adore Pino D’Angiò è l’ultimo progetto artistico del maestro della disco italiana che celebra il legame eccezionale di Pino D’Angiò con il mondo della musica. Registrato a Napoli su una terrazza di Posillipo vista Vesuvio, il disco racconta le origini dell’artista nato a Pompei e la sua carriera attraverso quattro tracce fra le sue più popolari: “Okay Okay”; “Una Notte da Impazzire”; “Donna in Costruzione”; “Che Strano Amore Questo Amore”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è l’ultimoartistico delche celebra il legame eccezionale dicon il mondomusica. Registrato a Napoli su una terrazza di Posillipo vista Vesuvio, ilracconta le origini dell’artista nato a Pompei e la sua carriera attraverso quattro tracce fra le sue più popolari: “Okay Okay”; “Una Notte da Impazzire”; “Donna in Costruzione”; “Che Strano Amore Questo Amore”.

