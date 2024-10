Indici Zew contrastati in Germania, migliora fiducia economica (Di martedì 15 ottobre 2024) Indici Zew contrastati in Germania. migliora da 3,6 a 13,1 punti la fiducia economica degli investitori contro i 10,2 punti attesi. In peggioramento invece il sentimento sulle attuali condizioni economiche, sceso da -84,5 a -86,9 punti. Quanto all'Eurozona, è in miglioramento da 9,3 a 20,1 punti la fiducia economica degli investitori tedeschi, contro i 9,3 punti previsti. Quotidiano.net - Indici Zew contrastati in Germania, migliora fiducia economica Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024)Zewinda 3,6 a 13,1 punti ladegli investitori contro i 10,2 punti attesi. In peggioramento invece il sentimento sulle attuali condizioni economiche, sceso da -84,5 a -86,9 punti. Quanto all'Eurozona, è inmento da 9,3 a 20,1 punti ladegli investitori tedeschi, contro i 9,3 punti previsti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa: Europa contrastata, attesi gli indici Zew, Milano +0,4% - (ANSA) - MILANO, 15 OTT - Si muovono a due velocità le principali borse europee in attesa degli indici Zew sulla fiducia economica in Germania e nell'Eurozona. La migliore è Francoforte (+0,66%), segu ... (msn.com)

Piazza Affari in vetta all'Europa grazie a Leonardo, Recordati e Ferrari - Piazza Affari si conferma positiva nella prima mezz'ora di scambi con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,35% a 34.428 punti. Scende a 128,3 punti il differenziale tra Btp e… Leggi ... (informazione.it)

Le Borse di oggi, 14 ottobre. Cina in ripresa con i nuovi stimoli, l’Europa guarda alla Bce - In Europa sale l’attesa per l’appuntamento di giovedì, quando si riunirà il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. Sul tavolo si fa strada ormai con grande forza l’ipotesi di un nuovo ... (repubblica.it)