Incidente sul lavoro a Gallipoli, idraulico morto durante manutenzione (Di martedì 15 ottobre 2024) Un idraulico 62enne, Fernando Coletta, è morto mentre stava eseguendo lavori sull'impianto di riscaldamento dell'acqua in una casa di campagna a Gallipoli, al confine con Alezio. A quanto si apprende, durante i lavori è esplosa una vasca di espansione che si trovava sull'autoclave. La pressione eccessivamente alta ha portato alla deflagrazione che ha investito il 62enne. Sul posto stanno operando i carabinieri e gli ispettori dello Spesal. L'uomo era originario di Racale. Tg24.sky.it - Incidente sul lavoro a Gallipoli, idraulico morto durante manutenzione Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un62enne, Fernando Coletta, èmentre stava eseguendo lavori sull'impianto di riscaldamento dell'acqua in una casa di campagna a, al confine con Alezio. A quanto si apprende,i lavori è esplosa una vasca di espansione che si trovava sull'autoclave. La pressione eccessivamente alta ha portato alla deflagrazione che ha investito il 62enne. Sul posto stanno operando i carabinieri e gli ispettori dello Spesal. L'uomo era originario di Racale.

