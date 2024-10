"Il nostro volto migliore". Tre nuove benemerenze (Di martedì 15 ottobre 2024) Passione, dedizione e generosità le parole che hanno segnato la 34esima edizione della Spiga d’oro. "In un mondo sempre più frammentato, riconoscere chi contribuisce alla crescita sociale e culturale della nostra città è un atto di fiducia nel futuro - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Le persone e le realtà premiate ci ricordano che, solo unendo le nostre storie e impegni, possiamo costruire un tessuto sociale forte e coeso". Benemerenza al cineteatro Pax, fresco dell’anniversario dei 70 anni. "Grazie all’impegno dei volontari, è diventato un luogo di incontro e crescita, dove tradizione e innovazione si fondono per il bene comune". L’imprenditore Roberto Veronese, attivo nell’associazionismo e fondatore della società ciclistica Pirovano, "ha trasformato il successo in un patrimonio condiviso, un’eredità di valore che arricchisce tutti noi". L’associazione Vo. Ilgiorno.it - "Il nostro volto migliore". Tre nuove benemerenze Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Passione, dedizione e generosità le parole che hanno segnato la 34esima edizione della Spiga d’oro. "In un mondo sempre più frammentato, riconoscere chi contribuisce alla crescita sociale e culturale della nostra città è un atto di fiducia nel futuro - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Le persone e le realtà premiate ci ricordano che, solo unendo le nostre storie e impegni, possiamo costruire un tessuto sociale forte e coeso". Benemerenza al cineteatro Pax, fresco dell’anniversario dei 70 anni. "Grazie all’impegno dei volontari, è diventato un luogo di incontro e crescita, dove tradizione e innovazione si fondono per il bene comune". L’imprenditore Roberto Veronese, attivo nell’associazionismo e fondatore della società ciclistica Pirovano, "ha trasformato il successo in un patrimonio condiviso, un’eredità di valore che arricchisce tutti noi". L’associazione Vo.

