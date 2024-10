Ilrestodelcarlino.it - Giornata mondiale del pane: le ricette anti-spreco

(Di martedì 15 ottobre 2024) Modena, 15 ottobre 2024 – Cinquantanove, per girare l’intero Paese – pur sempre rimanendo seduti a tavola – e scoprire, regione per regione, tutte le qualità delraffermo. Così Assopanificatori Confesercenti scende in campo per celebrare ladel– che come ogni anno si terrà il 16 ottobre – per promuovere l’importanza di questo prodotto e “sensibilizzare il consumatore sull’acquisto diartigianale e sull’adozione di politiche alimentari”. Il ricettario, unico nel suo genere, sarà disponibile gratuitamente (fino a esaurimento copie) da domani nei forni associati ad Assopanificatori Confesercenti Modena.