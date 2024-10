Esselunga cerca personale: a Parma 50 assunzioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Si terrà il prossimo 18 Ottobre a Parma, l’Open Job Day ad accesso libero organizzato dal Gruppo Esselunga per incontrare i candidati interessati.L’iniziativa si svolgerà all’interno del superstore Esselunga di Parma in Via Emilia Ovest, venerdì 18 ottobre dalle ore 10 alle 19. Per partecipare Parmatoday.it - Esselunga cerca personale: a Parma 50 assunzioni Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si terrà il prossimo 18 Ottobre a, l’Open Job Day ad accesso libero organizzato dal Gruppoper incontrare i candidati interessati.L’iniziativa si svolgerà all’interno del superstorediin Via Emilia Ovest, venerdì 18 ottobre dalle ore 10 alle 19. Per partecipare

