Bergamonews.it - Beauty to Business Summit: la fiera di Bergamo si dedica al mondo della cosmetica

(Di martedì 15 ottobre 2024). Alladiè ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per “to”, il nuovo evento di Promobergto albellezza come non si è mai vista. L’appuntamento è in agenda il 16 e 17 ottobre 2024, dalle 9.30 alle 18, quando lasi farà più bella e glamour del solito, grazie ad un nuovo formatto specificatamente alla Supply Chain, ovvero la catena di approvvigionamento di una delle filiere industriali d’eccellenza del Made in Italy, che, partendo dalle materie prime fino ad arrivare al confezionamento, porta sul mercato un prodotto o servizio, trasferendolo dal fornitore fino al cliente.